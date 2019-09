📷 La foule malgache attend le Pape pour la messe

Le Pape François concluait ce vendredi matin son troisiĂšme et dernier jour au Mozambique en visitant l’hĂŽpital de Zimpeto, avant de cĂ©lĂ©brer la messe Ă 10h dans le stade du mĂȘme nom, dans l’agglomĂ©ration de Maputo. Il s'envolait en milieu de journĂ©e en direction du deuxiĂšme pays de son 31Ăšme voyage apostolique : Madagascar.



Son avion a quittĂ© le sol africain Ă 12h40, direction Antananarivo, Ă Madagascar, oĂč il a atterri peu avant 16H (17H RĂ©union). A sa descente d'avion, il a Ă©tĂ© accueilli par le prĂ©sident malgache Andry Rajoelina ainsi que par la PremiĂšre dame Mialy Rajoelina. Aucun autre engagement public n’est prĂ©vu aprĂšs son arrivĂ©e sur le sol malgache. Le Pape est d'ailleurs paru trĂšs fatiguĂ© lors des quelques minutes de protocole Ă sa descente d'avion.



C'est samedi matin que la vĂ©ritable tournĂ©e dans la Grande Île dĂ©butera pour le Pape François.



Dans la capitale Antananarivo ce samedi 7 septembre, il s'entretiendra d'abord avec le Président Andry Rajoelina à 9h30 au Palais présidentiel, puis il rencontrera les autorités, la société civile et le corps diplomatique en début de matinée.



Lors de son discours, il a notamment aborder son intĂ©rĂȘt Ă sensibiliser sur la dĂ©forestation. AccompagnĂ© du PrĂ©sident Andry Rajoelina, ils ont ainsi plantĂ© au palais prĂ©sidentiel d’iavoloha, Ă Tananarive, un baobab, symbole d'amour et d'espoir.



Il prononcera ensuite une homĂ©lie lors de l’office de tierce au monastĂšre des carmĂ©lites dĂ©chaussĂ©es Ă 11h15, avant de dĂ©jeuner Ă la nonciature. Il rencontrera ensuite les Ă©vĂȘques du pays Ă 16h Ă la cathĂ©drale de l’ImmaculĂ©e Conception, appelĂ©e aussi cathĂ©drale d’Andohalo (du nom du quartier dans lequel elle se situe).



Il visitera ensuite à 17h la tombe de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, puis il conclura la journée à 18h par une veillée avec les jeunes dans le champ diocésain de Soamandrakizay.



Dimanche 8 septembre, il cĂ©lĂ©brera la messe Ă 10h en ce mĂȘme lieu, d’oĂč il rĂ©citera ensuite la priĂšre de l’AngĂ©lus. Des milliers de pĂšlerins attendaient dĂ©jĂ l'arrivĂ©e du Pape avec une immense impatience.



AprĂšs le dĂ©jeuner, François visitera Ă 15h10 le village d’Akamasoa du pĂšre Pedro, la “CitĂ© de l’AmitiĂ©â€. Il se rendra ensuite Ă 16h sur le chantier de Mahatzana pour y rĂ©citer une priĂšre pour les travailleurs.



Cette seconde journĂ©e sur la Grande Ile se terminera Ă 17h10 par la rencontre avec les prĂȘtres, religieuses et religieux, les personnes consacrĂ©es et les sĂ©minaristes au collĂšge Saint-Michel.