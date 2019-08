📷 La Possession: Ouverture de la classe "Le Labo" au lycée Jean Marquet

SociĂ©tĂ© đŸ“· La Possession: Ouverture de la classe "Le Labo" au lycĂ©e Jean Marquet





La sphĂšre des 15-18 ans : "Le labo" oĂč le parcours s’organise autour de 3 grandes thĂ©matiques: Sciences techniques (Sciences de la Vie et de la Terre, Physique-Chimie, MathĂ©matiques, Éducation Physique et Sportive
)

Sciences humaines (Histoire GĂ©ographie, GĂ©opolitique, Science Économique et Sociale, Écologie, Agronomie et Territoires
)

LittĂ©rature et art (Français, Histoire de l’art, Musique, Langues Vivantes, HumanitĂ©s, littĂ©rature et philosophie
) Ces thĂšmes sont abordĂ©s selon 3 grands vecteurs de rĂ©alisation: Un laboratoire de recherche

Le tutorat

La gestion et l’organisation d’une microentreprise Cette premiĂšre annĂ©e est une annĂ©e de dĂ©couverte et d’approfondissement des connaissances. La sphĂšre 15-18 ans comme un espace oĂč l’enfant Ă©lĂšve aura donc en permanence la possibilitĂ© d’approfondir ses compĂ©tences dans un domaine ou d’en dĂ©velopper de nouvelles dans d’autres domaines. L’enfant Ă©lĂšve est donc libre dans ses apprentissages.



Les Ă©ducateurs accompagnent les enfants dans leurs enrichissements et dans leurs nouvelles explorations. Les Ă©ducateurs ont Ă cƓur d’expliquer les nouvelles notions, de proposer les supports (ouvrages, vidĂ©o, site internet
) ou encore de mettre en contact l’enfant Ă©lĂšve avec des professionnels du domaine questionnĂ©. Fort d’une relation de confiance, les Ă©ducateurs peuvent aussi suggĂ©rer Ă l’enfant Ă©lĂšve d’approcher certains domaines.



Respectueux de la nouvelle rĂ©forme du baccalaurĂ©at, cette premiĂšre annĂ©e est celle du choix de "spĂ©cialitĂ©s" (maximum 5 et au moins 3). L’enfant choisissant plus de 3 spĂ©cialitĂ©s devra sĂ©lectionner 3 spĂ©cialitĂ©s majeures parmi celles qu’il aura sĂ©lectionnĂ©es.



La sphĂšre 15-18 propose aussi Ă l’enfant de choisir des "spĂ©cialitĂ©s originales" ou d’en crĂ©er de nouvelles. Parmi ces spĂ©cialitĂ©s, on pourra trouver entre autres : Culture et produits de la terre

Culture et performance en sport

Bricolage, réparation et "récup"

Informatique : installation, programmation, réparation, formation

Musique scénique

SolfĂšge et science de la musique

Étude de langues vivantes et/ou de langues mortes

Devenir auteur


 Dans la perspective du baccalaurĂ©at, ces spĂ©cialitĂ©s ne pourront pas ĂȘtre choisies comme spĂ©cialitĂ©s "majeures".

Les deux derniĂšres annĂ©es sont celles des approfondissements des spĂ©cialitĂ©s et de la prĂ©paration au baccalaurĂ©at. L’enfant Ă©lĂšve peut faire le choix de conserver ses 5 spĂ©cialitĂ©s (3 majeures et 2 mineurs) jusqu’au baccalaurĂ©at ou de se concentrer sur ses 3 spĂ©cialitĂ©s majeures.



