📷 La Légion Étrangère défilera pour la première fois sur le Barachois le 14 juillet

Cette année et pour la première fois, un détachement de 22 légionnaires défilera sur le Barachois, dans leur tenue de tradition et sur la marche de la légion (pas plus lent que les troupes dites "régulières ").



Il s’agit d’un détachement de la 4e compagnie de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère (Larzac), en mission de courte durée de 4 mois au sein du 2RPIMa. La 13 DBLE a été créée en 1940 et s’est illustrée notamment lors des combats de Bir Hakeim en 1942 et de Radicofani en 1944. Longtemps stationnée à Djibouti puis pour quelques courtes années aux Émirats Arabes Unis sous un format réduit, elle a été recréée en janvier 2016 en métropole, sur le plateau du LARZAC.



Le régiment est fort de 8 compagnies et 1300 hommes. La 4e compagnie a été recréée le 10 juin 2017 et est commandée depuis cette date par le capitaine Romain, qui est en tête de ses troupes. Au sein du 2e RPIMa, le détachement de légionnaire est, entre autre, déployé sur les îles Éparses pour garantir la souveraineté de la France sur ces territoires.