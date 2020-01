"La Harpe de Pandor" trône fièrement dans la savane de Plateau Caillou

"C’est une sculpture-paysage. Je me vois comme un usager de la nature, et non comme un exploiteur de celle-ci", nous confie l’étudiant en L2 aux Beaux-Arts.



"Mon travail est tourné vers le territoire, le paysage, notre nature et la nature humaine. En lien avec les problématiques écologiques et de productions actuelles, ma sculpture appelle à un regard, un dialogue entre l’homme et le cosmos."