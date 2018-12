📷 L'Hermitage : Les pelleteuses à l'œuvre pour le démantèlement des paillotes

Ils doivent remettre le site en état. Les propriétaires de La Bobine et du Coco Beach ont entamé les opérations de démantèlement des deux restaurants emblématiques de l'Hermitage. Les pelleteuses sont à l'œuvre depuis plusieurs jours. Le travail se concentre pour le moment sur les terrasses, extensions des restaurants qui avaient lancé le brûlant dossier des paillotes.



Le Mivéal a également entrepris de libérer les lieux. Seuls établissements encore ouverts, le K'banon et le Loca Plage, dans l'attente de l'intervention des services de la préfecture. Pour rappel, suite à l'arrêt du tribunal administratif, les paillotes s'exposent à des amendes de quelque 200 euros par jour.



"Il nous semble urgent, que la démolition des infrastructures et la remise en état de la plage, se fassent avant le réveillon du 31 décembre, pour des raisons de sécurité, vu l’afflux considérable de personnes et par rapport aux conditions climatiques imprévisibles en cette période. Une fermeture administrative peut aussi être un élément essentiel, pour faire réagir, ceux qui persistent dans leur activité", indiquait hier via un communiqué, Karl Bellon, porte parole du collectif de défense du DPM, à l'initiative de la mobilisation contre les AOT des restaurants de plage de l'Hermitage.