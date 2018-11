📷 L'Hermitage : Les paillotes sur le départ

Les forces de l'ordre et les services de l'Etat sont mobilisés depuis ce lundi matin 9h à l'Hermitage. Les choses bougent du côté des 6 restaurants de plage, en témoignent ces photos prises devant le Coco Beach. Le restaurant a entrepris de transférer du matériel.



Les agents de la DEAL (Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement à La Réunion), appuyés par les gendarmes, sont pour l'instant passés à la Bobine, au Coco Beach et au Kbanon afin d'effectuer un état des lieux. Il s'agit donc d'une première étape avec destruction.



Le 5 novembre, le tribunal administratif avait tranché : les paillotes sont bien sur le domaine public maritime et doivent donc quitter les lieux. Les propriétaires doivent par ailleurs "remettre les lieux en l’état originel et démolir les constructions et les installations sur parcelle".



Les restaurants de plage ont un mois pour quitter les lieux. Un délai qu'ils espèrent voir allongé. Ils demandent une réunion en ce sens avec le préfet afin d'avoir un sursis jusqu'au mois de février prochain. Les salariés de leur côté estiment être "les grands oubliés de cette affaire". Près d'une centaine d'emplois se retrouvent aujourd'hui en péril.



Bérénice Alaterre sur place