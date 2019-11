📷 Jour des morts: La fête mexicaine à l'honneur au collège Le Bernica

A l’heure oĂč la langue espagnole est l’une des plus parlĂ©es au monde, elle occupe Ă©galement une place de choix dans les Ă©tablissements de la RĂ©union grĂące Ă de nombreux projets pĂ©dagogiques la mettant sur un piĂ©destal.



Pour preuve, ce jeudi 31 octobre, au collĂšge le Bernica, Ă Saint-Gilles-les-hauts, la fĂȘte mexicaine du Jour des morts est venue s’emparer de l’école. Une fête placée sous le signe du bonheur et de la joie. Nos quatre professeurs d’espagnol ont voulu cĂ©lĂ©brer cette tradition du Mexique oĂč l’on ne pleure pas les morts, mais on les attend avec impatience, et une fois qu’ils sont arrivĂ©s, on les vĂ©nĂšre et on les invite Ă diner, pour qu’ils repartent, rassasiĂ©s, le jour suivant.



Pour l’occasion, le principal, Valery Bensaid soutenant le projet, avait donnĂ© carte blanche. Telles les tombes et les rues mexicaines dĂ©corĂ©es de fleurs et d’offrandes, la cour du Bernica a Ă©tĂ© ornĂ©e de guirlandes aux milles "calaveras" (tĂȘtes de mort colorĂ©es) confectionnĂ©es par les classes.



L’heure est Ă la fĂȘte



Les Ă©lĂšves offrent un vĂ©ritable spectacle et dĂ©ambulent, maquillĂ©s en "catrina" pour les filles et "catrĂ­n" pour les garçons, pareils aux mexicains. Nombreux sont ceux Ă avoir jouĂ© le jeu et dire Ă la fin de la journĂ©e: "c’est dĂ©jĂ fini madame?". VoilĂ donc comment apprendre l’espagnol de maniĂšre ludique.



En attendant l’an prochain, les enseignantes d’espagnol, dĂ©bordantes de projets, s’empressent dĂ©jĂ de prĂ©parer la semaine des langues prĂ©vue pour avril 2020.