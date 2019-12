La grande Une 📷 Il y a 20 ans, deux cyclones extratropicaux dévastaient la France: Un pilote de La Réunion témoigne Le 26 décembre 1999, la tempête Lothar a dévasté les forêts de France, de Suisse, d’Allemagne et du Danemark. Cette tempête, d’une intensité sans précédent, a généré des vents allant jusqu’à 259 km/h en montagne. Les 27 et 28 décembre, la tempête Martin passait sur le Sud-Ouest de la France, faisant plusieurs morts et dévastait sur son passage une grande partie de son massif forestier. Il s’agit de deux cyclones extratropicaux de type "bombe" extrêmement puissants, ayant causé des dégâts majeurs.

Il y a 20 ans, Pierre.L, 32 ans, était en poste sur la base Aérienne 106 de Bordeaux Mérignac (BA 106) et officiait en qualité de pilote d’hélicoptère. Il nous explique, à travers ses souvenirs, comment il a vécu le passage express de la tempête Martin. Une tempête qui a durement touché le Sud-Ouest de la France, et plus précisément la forêt de pins des Landes.



En poste à l’Escadron d’Hélicoptères léger de la BA 106, le Capitaine Pierre.L, pilote commandant de bord, était à ce moment-là en permission avec sa famille pour les fêtes de fin d’année, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Alors qu’une énorme tempête est annoncée, il est réquisitionné le 26 décembre 1999 et interrompt ses vacances dans le cadre du plan ORSEC afin de venir en aide à la population.



Une vingtaine de morts



En effet, le 27 et le 28 décembre 1999, seulement un jour après le passage de Lothar par le Nord, la tempête Martin s’abat sur le Sud-Ouest de la France jusque-là épargné. Des vents de 148 km/h sont enregistrés à Bordeaux alors que le Cap Ferret enregistre des vents à 173 km/h et 198 km/h à sur l’Île d’Oléron. Quatre départements sont touchés, la Charente, la Charente Maritime, la Dordogne ainsi que la Gironde. Le bilan est sinistre, on dénombre 13 morts et 2 disparus en Charente Maritime, 6 morts en Charente, un mort dans les Landes, deux en Dordogne et deux en Gironde.



Le Capitaine Pierre.L se souvient : "Les prévisions météo annoncées étaient très défavorables mais pas au point d’engendrer une tempête comme on l’a connue. Les gens n’avaient pas pris la mesure de l’intensité du phénomène. De mémoire, c’était peut être la première. La tempête impacte la Gironde le 27 décembre, faisant d'énormes dégâts, les réseaux de communication étaient détruits, et en tant que chef d’escadrille j’ai été rappelé pour être mis à disposition du Post de Commandement Opérationnel (PCO) dans le cadre du déclenchement du Plan ORSEC (Organisation des Secours)."



Quand vous arrivez à Bordeaux, qu’est-ce qui vous marque ?



"J’arrive le 28 à l’aéroport de Mérignac et la première chose qui me choque, c’est que toutes les vitres des voitures stationnées dans le parking de l’aéroport sont brisées, comme vandalisées, sauf que c’était le vent et la projection des graviers par le vent qui avait tout détruit. À cet instant, je comprends le caractère exceptionnel du phénomène. Je prends mon véhicule pour me rendre à mon domicile sur le Bassin d’Arcachon, et là , c’est un spectacle de désolation. Il y a des arbres de partout, des lignes téléphoniques abattues. La circulation était assurée sur les grosses artères, mais les réseaux secondaires étaient difficilement praticables, c’était désastreux."



Vous êtes réquisitionné, quelles sont alors vos premières missions ?



"Dans le cadre du plan ORSEC, nous devions porter secours aux populations. Nous avions pour mission de faire des survols de reconnaissance pour voir où étaient les gros dégâts afin de pouvoir déployer efficacement les équipes au sol chargées de venir en aide à la population, restaurer les réseaux électriques, routiers, voir les zones inondées et pratiquer l’évacuation, si besoin, des rescapés sur les toits de maison."



Quelle est votre première réaction lors du tout premier survol des zones sinistrées ?



"De mémoire, je suis parti du côté de Mont de Marsan où nous avons survolé la forêt des Landes. C’était catastrophique, pratiquement tous les arbres étaient au sol. Il y avait eu des couloirs de vent qui avaient complètement dévasté et ravagé la forêt Landaise. C’était un spectacle hallucinant. Il y avait aussi de nombreuses inondations, notamment dans les Charentes. En une demi journée, ça a été apocalyptique."



Quelles sont les difficultés particulières que vous rencontrez ?



"Les communications ! Car à cette époque, il n’y avait pas beaucoup de portables. Le peu de relais qui existaient n’avaient pas résisté à la violence des vents. De ce fait, il était indispensable de mettre en place des moyens aériens pour aider rapidement et participer aux secours. Il fallait impérativement faire du repérage pour porter assistance aux personnes à secourir."



Vous êtes affecté à La Réunion en 2004 sur la Base Aérienne 181 en tant que pilote d’hélicoptère, vous souvenez vous de votre premier cyclone ?



"Je me souviens bien du cyclone Gamède en 2007, j’ai été marqué par les pluies torrentielles. Ce sont surtout les pluies qui m’ont impressionné."



Pouvez vous faire une comparaison entre les deux phénomènes que vous avez connus ?



"Lors de tels phénomènes, tout le monde est confiné chez soi, il n’est pas possible de faire voler un hélicoptère avec des vents de 200 km/h. C’est ensuite que nous avons eu beaucoup d’interventions. Après Gamède, il y avait beaucoup d’inondations, de radiers submergés. Les ravines avaient débordé et il y a avait énormément de coulées de boue. C’était vraiment pas joli. La végétation était moins atteinte qu’en métropole mais les inondations étaient plus nombreuses à La Réunion. La grande différence, c’est qu’à La Réunion ça ne stagne pas, c’est pentu et ça permet aux eaux de dégouliner par les ravines vers la mer. En métropole, c’est tout plat, on pouvait voir l’eau stagner avec notamment des troupeaux de vaches qui s’étaient noyées."



Quel est, selon vous, le phénomène le plus impressionnant ?



"Il est important de situer les choses dans le contexte de l’époque. Nous sommes en 1999 et les gens n’étaient pas préparés à de tels phénomènes météorologiques en métropole. À La Réunion, les gens sont préparés, les infrastructures sont dimensionnées, les moyens déployés restent cohérents avec la mesure des tempêtes et des cyclones que l’on peut avoir sur l’île, sans pour autant être à l’abri de violents cyclones. La Réunion est bien adaptée alors qu’en métropole, il n’y a pas de système de prévention avec des stades d’alerte, nous n’avons pas l’habitude d’être confinés chez nous, pas d’interdiction de sortie décidée par le préfet. Ici, ce sont vraiment des cyclones, alors que là -bas ces phénomènes restent ponctuels, mais tout aussi violents. À mon sens la métropole reste moins bien préparée que La Réunion. En 1999, ce type d’événement météorologique était exceptionnel et inédit, c’est dans ce contexte, qu’à mon sens, c’est la tempête Martin qui m’a le plus marqué."







Regis Labrousse Lu 890 fois Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur