La grande Une 📷 Gillot : Les photos de la drogue dissimulée dans des bidons de lessive La douane a saisi 19 kg de résine de cannabis et 484 g d’héroïne dissimulés dans des bidons de lessive dans les bagages d’un passager en provenance de métropole.

Dimanche 9 décembre 2018, les services des douanes de l’aéroport de Saint-Denis Roland-Garros ont saisi plus de 19 kg de résine de cannabis et 484 grammes d’héroïne.



Les agents de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Saint-Denis-Gillot ont sélectionné un passager au débarquement d’un vol en provenance de métropole. Le passage de ses deux bagages à l’appareil à rayons X a fait apparaître à l’image 10 bidons de lessive liquide semblant dissimuler des marchandises de fraude.



Après visite des valises, l’ouverture des bidons de lessive a permis la découverte de près de 200 savonnettes de résine de cannabis, pour un poids total de 19 kg et dont la valeur est estimée à plus de 38 000 €.



L’un des bidons contenait également un sachet de 484 g de poudre blanche, ayant réagi positivement au test d’héroïne. La valeur de cette marchandise est estimée à plus de 23 000 €.



À l’issue de la procédure douanière, sur instruction du procureur de la République, l’infracteur a été remis à la Sûreté départementale.



