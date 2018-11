📷 Gilets Jaunes: Quelques perturbations déjà recensées sur le réseau routier (actualisé)

Samedi "jaune" sur l'île ce samedi. Plusieurs membres du mouvement "gilets jaunes" ont débuté leur action ce matin dans plusieurs secteurs de l'île, comme à Saint-Paul, Saint-Pierre ou encore Saint-Benoît.



Dans le Nord, les giratoires de l’aéroport de Gillot (RN6) et celui du Stade de l'Est (RN2) sont bloqués. Sur le Boulevard Sud, la circulation au niveau de la tranchée couverte Mazagran-Doret est complètement à l'arrêt



Dans l'Ouest, les giratoires du Sacré-Coeur au Port (RN1), de Savannah (RN1A) et celui du giratoire Nord à Saint-Leu sont bloqués par les manifestants.



Dans l'Est, les giratoires de Champ Borne à Saint-André, de Quartier Français à Sainte-Suzanne et celui du rond-point des Plaines sont aussi paralysés. À la Plaine des Palmistes, la route est bloquée dans les sens de circulation au niveau du premier village. À Sainte-Anne, c'est le secteur de l'église qui connaît quelques perturbations. Quelques tensions au niveau de la sortie de Saint-Benoît vers Saint-André.



Dans le Sud, le giratoire Banks est bloqué par des gilets jaunes, comme ceux de Manapany Les Bains et celui des Azalées au Tampon. Un barrage filtrant a été positionné au niveau de l'échangeur de Bel Air à Saint-Louis.