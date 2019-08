📷 Fête de Sans Souci : Le vivre ensemble et les traditions célébrés !

A la Une .. đŸ“· FĂȘte de Sans Souci : Le vivre ensemble et les traditions cĂ©lĂ©brĂ©s ! La quatriĂšme Ă©dition de la FĂȘte de Sans Souci s'est tenue ce samedi 10 aoĂ»t sur le Plateau Noir. Plus d'une centaine de personnes sont venues participer Ă cette journĂ©e festive. Cette annĂ©e le vivre ensemble et la tradition Ă©taient Ă l’honneur au cƓur du quartier.

Les visiteurs ont pu profiter des ateliers prĂ©parĂ©s par l’amicale de Sans Souci en partenariat avec la Semader et la ville de Saint-Paul. Les marmailles du quartier se sont rĂ©unis sur le Plateau Noir pour profiter des jeux lontan, de l’exposition d’objets, de la confection de poupĂ©es, mais surtout de la balade en charrette bƓuf qui a Ă©tĂ© un rĂ©el succĂšs.



AprĂšs avoir fait une petite virĂ©e dans le quartier, JoĂ«l 10 ans tout joyeux nous confie: "J’habite Ă Sans Souci et c’est la premiĂšre fois que je monte dans une charrette bƓuf ! C’était vraiment cool !".





GrĂące au savoir transmis par son grand-pĂšre, Sandy l’un des rares charretiers de l’üle, accompagnĂ© de "Bambi" et "Ti’gris" a partagĂ© avec les habitants sa passion tout au long de la journĂ©e, "C’est une fiertĂ© de faire dĂ©couvrir ce moyen de transport traditionnel Ă la nouvelle gĂ©nĂ©ration !".



La traditionnelle charrette bƓuf remis au goĂ»t du jour lors de la fĂȘte a Ă©galement accompagnĂ© le cortĂšge du fictif mariage Lontan de Maelys et Lino notre cher humoriste, escortĂ© par l’orchestre cuivre "Waki Band", sur des airs de Jean-Claude Gaspard, Luc Donat ou encore Jules Joron.

Sully l’un des compagnons musicaux du groupe partage "Nous le faisons avec beaucoup d’enthousiasme. Nous jouons ce que les gens apprĂ©cient, connaissent. Avec nous, si na point courant, nou continu de jouer quand mĂȘme!".



Un rĂ©pertoire riche sur lequel les habitants du quartier ont pu danser et se remĂ©morer le temps lontan. A l’époque les "Bal La PoussiĂšre" avaient lieu dans des salles vertes, non bĂ©tonnĂ©es oĂč justement en dansant les personnes Ă©taient supposer faire lever la poussiĂšre. Une petite anecdote, le batteur de caisse du groupe est le dernier marĂ©chal-ferrant de la RĂ©union qui a lui mĂȘme ferrĂ© les bƓufs qui ont accompagnĂ© le cortĂšge.

A travers cette manifestation, M. Karl Maillot, prĂ©sident de l’association Amicale de Sans Souci souhaite rappeler aux jeunes gĂ©nĂ©rations comment on vivait avant, Ă l’époque de nos grands-parents et parents. "C’est important pour les jeunes qui ne connaissent pas, de le dĂ©couvrir. Il ne faut pas oublier notre culture, nos racines et surtout nos traditions."



Avec leur atelier "Le Petit Alambic" et l’exposition d’objets "lontan", BenoĂźt et Roger de la Chaloupe Saint-Leu sont enthousiastes Ă l’idĂ©e de prĂ©senter tous ces objets : moulin Ă cafĂ©, Ă grain, fer Ă repasser fonctionnant Ă la braise
 "Tous ces objets, les gramounes les connaissent, ça nous fait plaisir quand ils partagent leurs souvenirs avec nous. Notre souhait est que les jeunes prennent la relĂšve."

Pour clĂŽturer cette fĂȘte de partage, de vivre ensemble et de traditions, tout le monde s’est retrouvĂ© sur le plateau noir pour une soirĂ©e dansante en compagnie des groupes de quartiers, Sundri Feeling, LumiĂšre, Mirage, Kitty Shery et Mister Ramsy. Ambiance assurĂ©.

