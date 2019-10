📷 Extinction-Rébellion Réunion a décroché le portrait de Macron à la Mairie de St-Denis

A la Une .. 📷 Extinction-Rébellion Réunion a décroché le portrait de Macron à la Mairie de St-Denis

En décrochant le portrait du Président de la République à la Mairie de St Denis, Extinction-Rébellion Réunion a voulu saisir l’opportunité du passage d'Emmanuel Macron dans l’île pour attirer, par cette action symbolique, l’attention de l’opinion réunionnaise et métropolitaine sur les défis que nous avons à relever et dont le gouvernement et Emmanuel Macron ne semblent pas mesurer l’ampleur.



Tout ceci se passe dans un contexte d’urgence sociale révélée par le mouvement des Gilets Jaunes depuis un an et qui s’éternise par absence de réponse de fond aux revendications des manifestants. Les inégalités se sont en effet accrues ces dernières années sous l’impact de la politique économique néfaste menée depuis des décennies certes, mais qui a été accentuée par Macron en tant que ministre de l’Economie et des Finances sous le quinquennat de François Hollande d’abord, et depuis deux ans et demi comme Président de la République. Ce sont plus de neuf millions de Français qui vivent aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté. Avec une intensité plus grande à la Réunion car elle touche 40% de la population.



L’urgence écologique passe au second plan malgré l’extinction de nombreuses espèces (une espèce disparait toutes les 8 minutes, soit des dizaines de milliers par an!) due à la pollution industrielle et l’utilisation de produits toxiques dans l’agriculture. Et malgré des conséquences désastreuses avérées sur l’alimentation et la santé humaine.



Quant à l’urgence climatique, elle est simplement ignorée. Pourtant, les rapports du GIEC sont clairs! Notre monde vit déjà et s'apprête à vivre de plus en plus les drames irréversibles du changement climatique: sécheresses, inondations, cyclones de plus en plus puissants, dégradation des écosystèmes terrestres et marins, inégal accès à l'eau potable, à une alimentation saine et à la santé. Nous continuons d'émettre massivement des gaz à effet de serre, et les secteurs responsables continuent à tourner à plein régime pour soutenir une politique de croissance sans réflexion à moyen et long terme.



Beau-parleur, Emmanuel Macron nous promet un avenir radieux. Qu’en est-il réellement? Contre la vie chère, il a ressorti la sempiternelle loi de la concurrence libre et non faussée, dont les méfaits s’étalent sous nos yeux depuis le début des années 90. Une concurrence étendue aux pays environnants qu’il présente comme une idée géniale sous l’anglicisme "choose la Réunion" pour faire moderne alors qu’il s’agit du crédo de l’UE et de l’OMC.



Rien d’étonnant à cela! Comme tous ses pairs qui sont incapables de libre-pensée économique - l’énarque Macron est formaté par la pensée unique issue du consensus de Washington dont les 10 préceptes instaurent l’ultra-libéralisme, qui n’a rien à voir avec le libéralisme.

Pour l’agriculture, il en est de même. Rien sur le glyphosate et l’utilisation intensive des pesticides. Pour le climat, une taxe sur les avions. Rien sur les énergies fossiles. Rien sur les énergies renouvelables. Dérisoire pour lutter contre l’atteinte à la biodiversité et le réchauffement climatique!



Nous rappelons les 4 revendications du mouvement Extinction Rebellion:

La reconnaissance de la gravité et de l’urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet.



La réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025, grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée.



L’arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, à l’origine d’une extinction massive du monde vivant.



La création d’une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garante d’une transition juste et équitable.

Seul un sursaut démocratique est capable de ramener à la raison nos dirigeants inféodés à la finance internationale. C’est le sens de la démarche d’Extinction- Rébellion.



