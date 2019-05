📷 Européennes: Younous Omarjee élu de justesse

Younous Omarjee rempile pour un nouveau mandat à Strasbourg. Mais l'élu a été réélu de justesse. Les membres de la France insoumise réunis dans leur QG à Saint-Denis ont craint le pire lors de la révélation des estimations. La France insoumise obtiendrait entre 5 ou 6 élus au Parlement européen, assez pour élire le député sortant.Eurodéputé sortant, le candidat réunionnais, quatrième sur la liste France insoumise menée par Manon Aubry, retrouve son siège au Parlement européen pour un troisième mandat.Il avait pris la succession d'Elie Hoarau en 2012, lorsque celui-ci avait démissionné de son mandat.Younous Omarjee a pris ses marques au Parlement européen, où il est devenu un élu incontournable. Premier vice-président de la commission développement régional, il a notamment été rapporteur pour le Parlement européen en 2017 d’un rapport clé pour l’avenir des Régions Ultrapériphériques et leur meilleure prise en compte dans l’Union européenne. Il a également été l'initiateur de l'interdiction de la pêche électrique dans l'UE. Pour ses actions, l'élu réunionnais a été désigné meilleur député européen en 2018 par le Parliament Magazine."Ma passion c'est les Outre-Mer et la défense de leurs intérêts en Europe, et je porte également une attention particulière pour le respect de la vie animale. Je pense que c'est un grand sujet: il faut inventer un nouvel humanisme qui permet de reconsidérer aujourd'hui l'homme avec l'ensemble du vivant", nous a récemment confié Younous Omarjee.Sur son bilan, les Réunionnais "connaissent" son action, assure-t-il. "Chaque jour, j'ai été au combat pour défendre leurs intérêts dans l'Europe, comme pour l'agriculture réunionnaise, les pêcheurs ou encore les enveloppes allouées à La Réunion. Nous portons aussi des oppositions pour que cette Europe cesse d'être une Europe du fric qui sert les intérêts des lobbies et nous voulons qu'elle soit plus tournée vers les intérêts des peuples", ajoute-t-il.