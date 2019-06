📷 Etang-Salé: Des épaves ancrées dans le décor

Un zinfonaute nous a interpellés pour pointer du doigt ces épaves de véhicules, qui, selon lui, n'ont pas bougé depuis très longtemps...



Il explique que la plupart sont situées dans des endroits fréquentés par les forces de l'ordre et les élus, comme le rond-point des sables à l’Etang-Salé. Un rond-point où gendarmes et policiers verbalisent quotidiennement les automobilistes. Le poste de police municipal est également à peine à 500 mètres et la mairie environ 1000 mètres.



D'autres se trouvent à deux pas d'un restaurant, une nouvelle fois très fréquenté, selon lui, par les forces de l'ordre et les élus. Or rien n'est fait pour nettoyer la commune.