📷 Environ 3000 manifestants ont convergé vers la préfecture

Ils sont fonctionnaires, avocats, infirmiers, enseignants, retraités ou encore gilets jaunes. Ils battent le pavé depuis 9H ce matin dans les rues du chef lieu.



L’appel Ă la grĂšve gĂ©nĂ©rale semble avoir fonctionnĂ©. Selon la toute derniĂšre estimation que nous avons pu glaner du cĂŽtĂ© des forces de l’ordre, ils seraient 3000 manifestants ce midi Ă Saint-Denis. Evidemment, les reprĂ©sentants syndicaux voient plus large et livrent une estimation Ă 4000 protestataires.



Difficile, avec ces deux lectures opposĂ©es, d’avoir une estimation fidĂšle du nombre exact de manifestants mobilisĂ©s en ce "jeudi noir".



Rappelons que depuis 7H ce jeudi, des manifestants ont convergĂ© vers le nord, depuis l’Est et l’Ouest, avec sur certains secteurs des opĂ©rations escargots menĂ©es par une poignĂ©e de gilets jaunes.



Ce 5 dĂ©cembre, c’est toute la France qui Ă©tait appelĂ©e Ă protester contre le projet de rĂ©forme des retraites du gouvernement et dĂ©fendre le service public.



Soe Hitchon et GaoQi sur place