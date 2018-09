📷 En images: Le weekend "No sport" remplace la "Fête du sport"

La Fête du Sport, organisée par le Ministère, devait se tenir ce weekend à La Réunion, comme partout au niveau national. Mais les ligues sportives réunionnaises ont finalement décidé de se mettre en grève en organisant un weekend "No sport".



Cette manifestation est en protestation contre la politique gouvernementale en matière de sport. Le sport peï crie à la baisse du financement, à la suppression du financement du Haut-Niveau et des pôles, des suppression des emplois aidés, et bien d'autres encore.



Entre comités, ligues et autres acteurs sportifs: ils étaient près d'une centaine à se rassembler ce samedi matin à partir de 9h pour faire le pied de grue devant la Préfecture. Ils ont remis une motion à Amaury de Saint-Quentin avec leurs revendications.