📷 Emmaüs Réunion met en avant le poids de l’économie de survie

À l’occasion de son 25ème anniversaire, l’association Emmaüs Réunion initie une réflexion sur le poids de l’économie de survie dans le fonctionnement culturel réunionnais.



En la dégageant des normes, cette approche permet de mettre en exergue l’importance économique et culturelle des petits métiers. Ces initiatives, souvent autodidactes et individuelles, sont les sentiers qui permettent de créer des formes ingénieuses de développement qui, très souvent, aboutissent à de réelles innovations économiques.



Même si elles sont souvent traduites comme marronnes, au noir, déviantes… ces démarches s’imposent aujourd’hui comme les réels éléments structurants d’une société locale insulaire, fortement inscrite dans une culture de l’évitement, "derrière le rideau" de cannes pour reprendre l’expression chère au poète Alain Lorraine.



Tout au long de ce dimanche 15 décembre à la Cité des Arts de Saint-Denis, profitez de la tenue d'une brocante. Il sera également possible d'assister à des débats, des projections, des témoignages, des performances.