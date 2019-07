La grande Une 📷 Du zamal en vente libre dans des stations-service Les petits pochons de couleur noire sont disposés derrière les caisses, parmi les paquets de cigarettes et de tabac. Difficile au premier regard de distinguer de quoi il s’agit. Mais les plus attentifs remarqueront une étiquette qui indique très clairement "cannabis". "Oui, c’est légal" nous répond la caissière. Pour une quarantaine d’euros, nous voici en possession d’un peu plus de 4 grammes d'un zamal très spécial.

Non, le cannabis à usage récréatif ou thérapeutique n’a pas encore été légalisé. Pour autant, il est désormais possible de faire le plein de carburant et de se procurer du zamal un peu spécial dans certaines stations-service de l’île.



En effet, de petits paquets de fleurs de cannabis (également appelées "têtes") sont actuellement disponibles à la vente, mais il ne s’agit pas là de n’importe quelle plante : ces produits d’une marque Suisse ne contiennent quasiment pas de THC ou Tétrahydrocannabinol (moins de 0,2%).

Ces"têtes" sont en revanche riches en CBD (cannabidiol), une autre molécule présente dans le cannabis, aux effets relaxants, qui n’est pas considérée comme stupéfiant, contrairement au THC. Si le CBD est autorisé sur le territoire, la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait nuancé son caractère légal, expliquant que le CBD n'est tout simplement pas interdit.



Pour rappel, un arrêté ministériel de décembre 2018 indique que les produits dérivés du chanvre ne peuvent être commercialisés que s’ils contiennent moins de 0,2% de THC (comme c’est le cas ici), et uniquement sous forme de graines ou de fibres. Les magasins spécialisés (ou CBD shops) le présentent comme un produit à consommer en infusion ou en inhalation. Le paquet que nous nous sommes procuré comporte d’ailleurs la mention "ne pas fumer".



Si le cannabidiol n’a aucun effet euphorisant, contrairement au THC et ses effets psychoactifs, la vente de ces fleurs frôle quand même l’illégalité. Elle semble toutefois tolérée, puisque des CBD shops ont vu le jour depuis l’année dernière en métropole et à La Réunion, et proposent ces produits. L’application de cette loi tend à varier selon les régions et reste à la discrétion du parquet.



Il faut tout de même préciser qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur les effets réels des produits issus du cannabis ne contenant que du CBD, ni sur leur potentiel addictif.



Charlotte Molina