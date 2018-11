📷 Deuxième matinée d'afflux dans les supermarchés de l'île

La Réunion fonctionne au ralenti. Etablissements municipaux, écoles ou même encore commerces sont ainsi clos.



Hier matin, les grandes surfaces de l'île ont décidé d'ouvrir leurs portes aux Réunionnais, et ce, jusqu'à midi seulement.



Une matinée qui a donné lieu à de véritables cohues dans une majorité de grandes surfaces.



Ce matin, la plupart des supermarchés ont renouvelé cette action et l'affluence aux entrées des magasins est similaire à la veille.



Les rayons de certaines enseignes du Port ont déjà été fortement dévalisées.



La situation semble encore plus alarmiste qu'en période cyclonique.