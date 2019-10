📷 Détachement air 181: Création d’une classe de défense et de sécurité globale

Education šŸ“· DĆ©tachement air 181: CreĢation dā€™une classe de deĢfense et de seĢcuriteĢ globale





Monsieur Marimoutou, Recteur de lā€™acadeĢmie ReĢunion, Monsieur Hay, preĢsident de lā€™association reĢgionale (AR 27) des auditeurs de lā€™institut des hautes eĢtudes de la deĢfense nationale (IHEDN), Madame Delpierre, principale du colleĢ€ge Bois de NeĢ€fles, les eĢleĢ€ves de la CDSG, la conseilleĢ€re principale dā€™eĢducation et les professeurs du colleĢ€ge impliqueĢs dans cette section, Monsieur Delandres, professeur relai deĢfense pour lā€™acadeĢmie de la ReĢunion et Madame Muehlke, deĢleĢgueĢe du recteur au trinoĢ‚me acadeĢmique, ont eĢteĢ accueillis par le commandant en second du DA 181, le lieutenant-colonel Nore.



Soixante-dix eĢleĢ€ves du colleĢ€ge Bois de NeĢ€fles avaient visiteĢ lā€™ensemble du site afin de rencontrer les militaires et deĢcouvrir leur environnement de travail courant juin 2019. Une trentaine de ces eĢleĢ€ves ont eĢteĢ seĢlectionneĢs par leur eĢtablissement pour inteĢgrer la classe deĢfense et travailler sur des projets communs avec le DA181 durant la prochaine anneĢe scolaire. Au programme prochainement : le 7 octobre, participation aĢ€ la ceĢreĢmonie en hommage au lieutenant Roland Garros, parrain du DeĢtachement air, puis la journeĢe sports armeĢes jeunesse, journeĢe partageĢe avec la classe de deĢfense du colleĢ€ge Reydellet, courant deĢcembre.

Qu'est-ce que la CDSG?

La Classe de deĢfense et de seĢcuriteĢ globale est un des dispositifs du plan interministeĢriel 'eĢgaliteĢ de chances" dont le but est de favoriser et deĢvelopper les liens entre les armeĢes et lā€™eĢducation nationale. La CDSG est une des prioriteĢs de lā€™armeĢe de lā€™air ; elle permet dā€™entretenir et renforcer ses liens avec la jeunesse, lui faisant, par laĢ€-meĢ‚me, connaitre et partager les valeurs qui rassemblent les aviateurs.



Ce partenariat donnera lā€™opportuniteĢ au DA181 de faire deĢcouvrir aĢ€ ces jeunes son milieu par des liens directs avec le personnel militaire, leur proposant ainsi lā€™exemple dā€™un cadre, la responsabilisation, les valeurs tels que le deĢpassement de soi, la coheĢsion...et lā€™espoir de susciter chez eux une certaine motivation dans la construction de leur parcours scolaire et professionnel.





