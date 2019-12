📷 Des dégâts impressionnants à Maurice: La forte tempête Calvinia en images

En alerte cyclonique de classe 3 depuis 9 heures ce lundi matin, le mauvais temps a provoquĂ© des rafales enregistrĂ©es qui ont provoquĂ© des chutes d’arbres dans plusieurs rĂ©gions de l'est du pays, notamment, Ă Kewal Nagar, ClĂ©mentia, Trou-d'Eau-Douce, SĂ©bastopol, Bel-Air et Grande-RiviĂšre-Sud-Est.Une maison a Ă©tĂ© complĂštement dĂ©truite Ă ClĂ©mentia et des voitures endommagĂ©es...(dĂ©couvrez ci-aprĂšs les photos envoyĂ©es par les Zinfosnautes ou vu sur les rĂ©seaux sociaux).