📷 Concert : Jeane Manson chante l'amour au Téat Champ Fleuri

Le Téat de Champ Fleuri a fait salle comble samedi soir pour la chanteuse Jeane Manson.



Habillée tout de rouge, elle a ouvert le bal avec sa chanson phare "Avant de nous dire adieu", reprise en choeur par un public venu nombreux écouter leur idole de leur jeunesse pour certains.



Un voyage perpétuel tout au long de la soirée, en passant par l'Afrique, l'Amérique, Cuba et bien sûr la France, Jeane a su propager sa magie dans toute la salle.



Pour les fans, c’est un concert nostalgie qu'il ne fallait pas manquer et pour les autres - car il y avait aussi des plus jeunes - c'était une découverte : Les larmes aux yeux, Une Femme, Vis ta vie, La chapelle de Harlem...et le succès de l'époque "l'été indien" qu'elle interprète avec beaucoup d'émotions pour son ami et regretté Joe Dassin.



Pas encore un adieu



Mais la surprise de la soirée aura été quant elle a chantonné "Ti Fleur Fané" avec sa choriste Clarisse. Une chanson qui a touché tous les Réunionnais présents et qui les a enchantés.



Elle a terminé avec le titre de circonstance "Ce n'est qu'un au revoir" mais après un rappel, Jeane est revenue sur scène pour chanter de nouveau avec son public "Avant de nous dire Adieu".



Le Théat de Champ Fleuri clamait fort "Mi aime a ou, Toute la Réunion i aime a ou Jeane, nous va faire toujours l'amour"....



Que les fans se rassurent, Jeane a promis de revenir l'année prochaine avec encore plein de surprises.