📷 CHU Sud: Le nouveau bâtiment central ouvre ses portes

Compte tenu la durĂ©e du chantier - jusqu'Ă l'horizon 2022 - le CHU de La RĂ©union a tenu Ă mettre en lumiĂšre la livraison de la premiĂšre partie du bĂątiment central. Les services de soins ont pu emmĂ©nager dans ces nouveaux espaces neufs et mieux adaptés.



Les extensions accueilleront notamment les unités d’hospitalisation et les secteurs médico-techniques. Elles permettront le déploiement des chambres d’hospitalisation, dont plus de 85% de chambres individuelles, toutes climatisées et équipées de sanitaires et de douches. Ces chambres individuelles devront ĂȘtre livrĂ©es d'ici 2020.



Au-delĂ du travail du personnel optimisé, le but du projet est avant tout la prise en charge ambulatoire, afin d'avoir une intervention rapide et efficace et pouvoir rentrer chez soi le soir mĂȘme. 24 places viendront rejoindre l’Unité de Chirurgie Ambulatoire cette fin d'annĂ©e et 36 places seront Ă©galement livrĂ©es Ă l'Unité de Médecine Ambulatoire au deuxième semestre 2020.



Le projet prévoit aussi la création d’une unité dédiée aux patients âgés qui présentent plusieurs pathologies. Cette unité comportera 24 lits, dont 7 sécurisés.

Le CHU Sud est en travaux depuis trois ans afin de réhabiliter, de moderniser ses locaux et d'offrir un meilleur confort aux patients et aux personnels.