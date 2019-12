📷 40 ans de Kassav' : Les réunionnais conquis par le concert-anniversaire

Plus de 15 000 personnes se sont données rendez-vous au parc Expobat, à Saint-Paul, pour assister au concert-anniversaire des 40 ans de succès du groupe Kassav'.



Le public a salué la performance du groupe antillais. Jocelyne Béroard , Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Marthély, Jean-Claude Naimro, Georges Décimus entourés de leurs choristes et musiciens ont interprété pendant plus de 3 heures leurs plus gros tubes.



La foule a repris en cœur dès les premières notes Lévé o ka, Sé dan bonjou et pendant toute la durée du concert, elle n'a pas arrêté de chanter et de zooker.



Un grand moment d'émotions et de communion pour tous les fans, des souvenirs gravés dans leur mémoire.