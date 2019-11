📷 2e édition du salon des étudiants entrepreneurs ce samedi à l'IAE

Social đź“· 2e Ă©dition du salon des Ă©tudiants entrepreneurs ce samedi Ă l'IAE

Ce Samedi 16 Novembre, les étudiants de 2ème année en MASTER MAE CDEI (Promo ALBIUS) ont présenté leurs projets d'entrepreneuriat. Le public présent et un jury composé de professionnels de l’entrepreneuriat ont noté les 18 projets créés par les étudiants. Projets qu’ils ont développés pendant plusieurs mois, accompagnés par les intervenants tout au long de l’année, et pendant quatre semaines intensives par Claude Ananou, professeur à HEC Montréal.



Un salon, 18 projets et 7 lauréats



Chaque étudiant-entrepreneur a présenté un projet innovant sous la forme d’un stand ; tous proposant des solutions à des besoins concrets de La Réunion. Des thèmes très variés ont été abordés: le social, la gastronomie, le digital, le sport, l’écologie, le textile… Ce salon est pour les étudiants entrepreneurs une étape supplémentaire vers la réalisation de leurs projets, qui se veulent tous très créatifs et innovants.



En associant une dimension pragmatique à leurs parcours universitaires, cela salon aura nourri la curiosité d’un jury composé de professionnels, d’une équipe pédagogique, ainsi que de multiples visiteurs. Il s’est clôturé par une remise de prix, dont le Lauréat a fait l’unanimité avec son application mobile destinée à la gestion de crise intitulée ENSO, qu’il résume en une phrase très percutante "chaque collaborateur est une force. Partageons l'information". Bertrand Nirlo n’aura pas caché sa joie devant l’opportunité que lui offre l’IAE et ce salon: "je souhaite remercier ma famille et mes amis ainsi que toute la promotion. On a été très solidaires entre nous, et beaucoup d’idées ont émergé de nos échanges."



2 autres prix ont été remis par le jury ainsi que 3 prix coup de cœur. Cendrine Molina, formatrice dans le cadre du Master et membre du jury, se dit d’ailleurs époustouflée par les résultats fournis par les étudiants. "Je me suis surprise à vouloir être cliente de pleins de projets, ce qui est un excellent indicateur!"



Une préparation intensive accompagnée par un invité de marque



Maître de conférences à HEC Montréal et expert en entreprenariat, Claude Ananou a fait le voyage depuis le Québec pour accompagner les étudiants pendant quatre semaines. Il a permis à chacun de se développer une vision d’entrepreneur, grâce à des exercices stimulant la curiosité et la créativité, invitant chacun à élargir sa zone de confort.



Claude Ananou dira lui-même: "ce salon est l’opportunité de se confronter à la réalité tout en vérifiant l’intuition des futurs entrepreneurs. Au fil de ces dernières semaines, l’accent a été peaufiné sur la molécule du besoin. Les étudiants vivent simplement cette sensation où le client est intéressé à acheter voir doubler le prix en fonction de l’importance et la valeur de ce dernier."



Le Master Administration des Entreprises, Création Développement d’Entreprises Innovantes de l’IAE a permis de booster l’imagination et le désir d’entreprendre. Cela s’est ressenti par l’évolution des projets de création d’entreprises de chaque étudiant.









Zinfos 974 Lu 92 fois







Dans la même rubrique : < > Vers une fusion "la plus large possible" des aides sociales Les habitants de Vauban se mobilisent contre la démolition de leurs immeubles