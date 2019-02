📷 2e RPIMa: Exercice "Goliath" à la sucrerie du Gol

Les 13, 14 et 15 février 2019, le 2e Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine a conduit un exercice de combat baptisé "Goliath" autour d’un scénario de neutralisation d’un groupe armé terroriste sur un site industriel.



Grâce à un partenariat actif, établi entre Téréos Sucre Océan Indien et les Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), l’exercice a pu se dérouler aux abords et dans l’enceinte de l’usine sucrière du Gol à Saint-Louis, permettant ainsi aux forces de s’entraîner dans des conditions très proches de la réalité. Ce type de situation peut en effet être rencontré en opérations extérieures (OPEX), et les militaires sont alors amenés à y apporter une réponse adaptée.



Un exercice de cette envergure n’est pas habituel. Il a permis aux parachutistes de développer leurs savoir-faire, en tenant compte des contraintes techniques et tactiques relatives aux actions dans un complexe industriel. Par ailleurs, afin d’échanger sur les techniques d’intervention respectives des unités spécialisées, le 2e RPIMa a saisi l’occasion pour associer les militaires de l’antenne GIGN de La Réunion au déroulé du scénario.



Au final, "GOLIATH 2019" fut une expérience enrichissante pour les différentes parties en présence, militaires comme civils. La direction et l’ensemble du personnel de l’usine du Gol se sont prêtés à cet exercice avec, à la clé, une véritable immersion pour ceux qui ont endossé le rôle de plastron. Parallèlement, cette situation a permis à la direction de simuler un exercice de gestion de crise au sein de l’entreprise avant l’arrivée des forces d’intervention.