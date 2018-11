📷 11 novembre: Les Réunionnais commémorent le centenaire de l'Armistice

à 8h30 au monuments aux Morts du Port, sur la place de l'église Sainte Jeanne d'Arc au Port et à 10h00 au monument aux morts, jardin de la Liberté, à Saint-Paul en présence d’Olivier Tainturier, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Paul.



à 8h30 au monument aux morts, 152 rue Monseigneur de Beaumont, à la Rivière Saint-Louis, à 9h30 au monument aux morts, place des Victoires, à Saint-Pierre et à 11h15 au monument aux morts, place de l’Hôtel de Ville, à l’Entre Deux en présence de Lucien Giudicelli, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Pierre ;



à 9h au monument aux morts, place du général Charles de Gaulle à Saint-Benoît, à 10h30 au monument aux morts, place Michel Debré à Bras Panon en présence de Véronique Beuve, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Benoît ;



à 10h15 au monument aux morts de Sainte-Suzanne et à 11h00 au jardin de l’Hôtel de ville de Sainte-Marie en présence de Frédéric Joram, secrétaire général, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Denis ;



à 10h30 au monument aux morts, avenue de la Victoire, à Saint-Denis en présence d’Amaury de Saint-Quentin, Préfet de La Réunion ;

À l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, des cérémonies du souvenir avec dépôt de gerbe se dérouleront dans plusieurs villes de l'île, ce dimanche 11 novembre.Cette commémoration 2018 représente également le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, zu cours de laquelle près de 1.600 soldats réunionnais ont perdu la vie ou disparu.Les anciens combattants, la population civile et tout spécialement la jeunesse et les élèves des établissements scolaires sont particulièrement conviés à y assister.Pour rappel, hier, à la veille de ce centenaire de la Grande Guerre, une nouvelle plaque commémorative a été inaugurée à Bois-de-Nèfles. 19 poilus réunionnais morts pour la France ont donc été nommés et reconnus.