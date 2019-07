La grande Une 📷 #10WasteChallenge : 10 minutes pour nettoyer La Réunion Baptisé "10 Waste Challenge", ce défi lancé sur les réseaux sociaux consiste tout simplement à montrer en photo la quantité de déchets qu'on est capable de ramasser en dix minutes. Des Réunionnais jouent le jeu !





"10WasteChallenge" prouve que l'important est que chacun y mette du sien. C'est une initiative à la fois ludique et efficace pour lutter contre la pollution de l'environnement. Initié par Lorenzo Mancini, un photographe belge, et lancé sur le réseau social Instagram, le concept "10WasteChallenge" fait le tour du monde. Une aubaine pour un projet qui tend justement à sauver la planète.

Lorenzo Mancini a tenté de persuader sa communauté Instagram que prendre 10 minutes de son temps peut réellement faire la différence. Son concept est simple. Il encourage ainsi les utilisateurs d'Instagram à ramasser des déchets, à immortaliser leur action en prenant une photo géolocalisée et la poster ensuite sur les réseaux sociaux sous le hashtag #10WasteChallenge

Le but étant de passer de la constatation, désolation... à l'action! La tendance est à l'écolo, mais Lorenzo Mancini tend à faire en sorte que cette mode du "zéro déchets" prenne désormais effet chez tout le monde et partout. Que vous soyez en vacances à l'étranger ou sur le chemin pour aller au travail, il est temps que ce geste devienne une habitude.



Et Lorenzo Mancini a tout compris en utilisant le biais d'Instagram, à l'heure où les réseaux sociaux influencent une grande majorité de la population mondiale. Si toute cette nouvelle génération accro à Instagram se mettait à jouer le jeu, une grande partie des zones référencées par Band' Cochon à La Réunion pourraient disparaître petit à petit...



