📷 ▶️ Manif de l'intersyndicale: Le cortège s'élance du Jardin de l'État

Ils sont positionnés devant le Jardin de l'Etat. Environ 800 agents du service public entament ce jeudi matin une manifestation dans les rues de Saint-Denis.



Le cortège rejoindra l'habituel site de protestation qu'est la préfecture via la rue de Paris.



L'ensemble des syndicats de la fonction publique ont appelé les agents à manifester, ce qui promettait une mobilisation conséquente dans les rue de La Réunion ce jeudi. Une parade identique a lieu en effet en ce moment même à Saint-Pierre.



L'intersyndicale (CFDT/ CFTC / CFE-CGC / CGTR / FO/ FSU / UNSA / Solidaires / SAIPR) a dans leur viseur le projet de loi de transformation de la fonction publique qui a été présenté en février dernier par le gouvernement.

Près de 80 ans après la création du statut des fonctionnaires, le gouvernement projette en effet une transformation profonde de la fonction publique dont les grandes orientations ont été annoncées après une année entière de concertation. Près d’une cinquantaine de réunions ont été organisées en 2018 avec les neuf organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des collectivités locales et des employeurs hospitaliers.



"Refonder le contrat social qui lie nos agents publics au service de leur pays"



Mais ce tour de table n'a pas convaincu les principaux intéressés. Le projet de loi prévoit en effet la création d'une instance unique pour la politique de ressources humaines et des conditions de travail (fusion des CT et CHSCT), l'élargissement du recours au contrat sur les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la création d’un nouveau CDD "de projet" dans les trois versants de la FP ou encore le recrutement par voie de contrat sur les emplois permanents de catégories A, B et C, par dérogation au principe de l’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires au sein de la FPE (à l’instar de la FPH).





Le projet de loi a déjà entamé son parcours législatif. Il est arrivé jeudi dernier, lendemain du 1er mai, sur les tablettes de la commission des lois de l’Assemblée nationale, et défendu par le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt.



Le gouvernement promet avec ce texte de 36 articles de "refonder le contrat social qui lie nos agents publics au service de leur pays" mais sans toucher au "statut" de ces derniers.

















