Repas servis en quantité insuffisante dans une des cantines de Saint-Leu

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔É – 𝐑𝐞𝐩𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬 𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭é 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐋𝐞𝐮

Des repas ont visiblement été servis en quantité insuffisante dans une des cantines de Saint-Leu.

Cet incident déplorable n’est pas conforme aux directives données par les élus, ni à la hauteur du service demandé au sein des cantines et des attentes légitimes des enfants et parents.

De fait, le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et les élus ont demandé à ce qu’une enquête, en interne puisse faire dans les meilleurs délais, toute la lumière sur cet incident, d’une part, pour que les responsabilités soient posées et d’autre part pour que cela ne se reproduise plus.

Avec l’appui des partenaires, des agents et des parents, un travail considérable est mené depuis plusieurs années pour l’amélioration des conditions de vie des élèves à Saint-Leu. Il n’est pas concevable que quelques faits isolés viennent remettre en cause tout le travail accompli.

La Ville de Saint-Leu remercie les usagers pour leur compréhension.

Un point sera fait à tous, dès que les éléments complets seront connus.