❤️Saint-Valentin : Les jeunes réunionnais croient-ils en l’amour éternel ?

« L’amour, la Saint-Valentin tout ça , on est pas trop là-dedans nous… », expliquent Lucas et Samuel en pressant le pas. Pour les deux jeunes hommes célibataires, le programme de cette Saint-Valentin est tout décidé : ce sera soirée jeu-vidéo !



Rahno et Delphine, 19 ans tous les deux, célèbrent leur première Saint-Valentin ensemble. Ils ne se font pas d’illusion sur l’amour éternel : « on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve ! »