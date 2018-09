▶ La Réunion a perdu 18% de sa surface agricole en 25 ans

Afin de faire face à la perte des terres agricoles, l’État, le Conseil régional, le Conseil départemental et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ont décidé de créer ce lundi un groupement d’intérêt public (GIP) baptisé "Île de La Réunion Compensation". Ce dernier sera chargé de proposer aux porteurs de projets consommateurs de terres agricoles des opérations de compensation agricole financées par un fonds spécifique.



L’objectif est de préserver le potentiel de production de l’agriculture réunionnaise, notamment en mettant en valeur des terres en friche. Ce travail sera fait en appliquant la séquence "Éviter – Réduire – Compenser" sur les projets d’aménagement impactant toute surface supérieure à 1 hectare.



Depuis les années 80, la surface agricole utile à La Réunion est passée de plus de 53 000 hectares à 42 421 hectares aujourd'hui, soit une perte de 18% de surface agricole en 25 ans.



"Il faut que nous arrivions à concilier les usages de manière à préserver cette activité (l'agriculture, ndlr), qui est une activité péi et qui permet de faire travailler les Réunionnais et de produire des biens notamment alimentaires qui vont contribuer à cette économie circulaire dont on a tant besoin ici", indique Philippe Simon, directeur de la DAAF :