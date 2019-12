A la Une . ▶️Voltige: Le plein de sensations à 1 000m au dessus de Pierrefonds Il a toujours eu la tête dans les nuages et installé à La Réunion depuis trois ans, Bruno Lechartier, ancien pilote de chasse dans l’armée française, veut partager sa passion de la voltige avec le plus grand nombre.

À bord de son "LRL01", Bruno Lechartier prend de la hauteur et effectue une première boucle (ou looping), un tombé sur 45°, un retour, un renversement, puis un tonneau ( une rotation de l’avion à 360°) ou encore un vol dos…les figures s’enchaînent entre 700 et 1000m d'altitude au-dessus de l’aéroport de Pierrefonds.



Installé à l’arrière, le pilote maîtrise avec dextérité son appareil. Le passager à l’avant, tête à l’air, en prend plein les yeux, mais surtout grâce aux indications et conseils avisés du pilote, profite d'un panel de sensations. Pour un vol de découverte, l’avion et ses passagers subissent de + 4 à - 2 "g". En plus de l’attitude, en fonction des figures, les sensations de tassement, d’apesanteur ou de projection sont au rendez-vous.



"J’ai enchaîné 40 à 50 loopings par jour pendant 7 ans"



Il faut dire que Bruno Lechartier à 46 ans cumule 22 ans d’expérience dans l’armée de l’air dont quelques années passées comme leader de la patrouille Cartouche Dorée, l’ambassadrice avec feue la patrouille de France de l’excellence des pilotes de combat de l’armée de l’air. "J’ai enchaîné 40 à 50 loopings par jour pendant 7 ans", confie timidement l’ancien capitaine.



Pour faire de son rêve d’enfant une réalité, Bruno a commencé dès 17 ans le pilotage et la voltige dans un club à Annemasse. La tête sans cesse tournée vers le ciel, Bruno, gagné par l’ivresse de l’altitude, n’a qu’un seul objectif dans la vie, devenir pilote de chasse. Et depuis, la passion est toujours là. "J’ai eu la chance de voler sur des machines assez exceptionnelles au fil de ma carrière et d'explorer des sensations dont je ne me lasse pas". Mais ne vous fiez pas à la modestie du pilote instructeur, la voltige aérienne nécessite rigueur et précision. C’est d’ailleurs ce qui le fait frissonner. "Le contact avec les commandes, la maîtrise totale de la machine, de l’environnement et de soi-même".



Il y a trois ans, après un séjour à Tahiti, Bruno, marié et père de deux enfants, a posé ses valises à La Réunion pour se rapprocher de sa belle-famille. Le mordu de voltige a alors l’idée de relancer l’activité éteinte depuis longtemps dans notre île. Il acquiert l’avion, un mix de Pitts et de Skybolt en juillet dernier, et crée l’association non lucrative sur le principe du partage des frais Sensation Air 974 dont l’objectif est de partager sa passion avec tous ceux qui comme lui veulent voler sans se brûler les ailes.



Sensation Air 974 vient de se voir décerner par le Club du Tourisme Île de la Réunion le trophée de la meilleure vidéo touristique 2019. Prisca Bigot Lu 381 fois







Dans la même rubrique : < > [Pierrot Dupuy] St-Denis : Qui doute encore de la candidature de Didier Robert ? Sorties de boîtes de nuit: Plus de 200 conducteurs soumis aux tests de dépistage