▶️Un passager Air austral débarqué de force par des policiers

Un des passagers de l'avion Air Austral de 21H en partance pour Mayotte a été débarqué menotte au poignet hier soir à l'aéroport Charles de Gaulle.



Selon les témoins qui ont filmé la scène, son tort aurait été d'avoir "osé réclamer des dédommagements à une hôtesse de l’air".



L'appareil, un appareil de la compagnie Hifly, affrété par Air Austral en l'absence du 787 en maintenance, est resté cloué au sol durant trois longues heures. La tension et l’exaspération commençaient à monter du côté des passagers jusqu’à ce que l’un d’entre eux a fini par s'énerver face à une hôtesse de l'air, qui a fondu en larmes. La Police aux frontières a été appelée et a débarqué le passager sous les huées des passagers.



Contactée, la direction d'Air Austral indique qu'une enquête a été diligentée. "Le passager semblait en état d'ébriété. L'équipage a donc décidé de le faire débarquer et d'annuler le vol comme le prévoit la procédure".



Les 300 passagers environ sont toujours en transit dans l'aéroport de Roissy. Près de quarante familles avec enfants ont été hébergées en priorité. Tous devraient décoller d'ici à ce soir, rassure la compagnie régionale.



Pour le dédommagement, Air Austral examine "ce qu'il sera possible de faire". Un communiqué de la compagnie doit suivre.





Le communiqué de la compagnie :



"Le vol Paris CDG – Mayotte, du lundi 17 septembre 2018 affrété à la compagnie Hifly, a hier soir été annulé à la demande de l’équipage de la compagnie portugaise conformément aux procédures liées à leurs règles de sécurité, et ce en raison d’un incident survenu avec un passager à bord.



Air Austral a immédiatement diligenté une enquête auprès de la compagnie Hifly pour faire toute la lumière sur cet incident regrettable.



Air Austral met actuellement tout en œuvre pour ré-acheminer les passagers actuellement en transit à Roissy Charles de Gaules, la compagnie faisant face à une très faible disponibilité en matière d’hébergements. Les passagers devraient pouvoir regagner Mayotte dans la soirée.



La compagnie présente d’ores et déjà ses excuses aux passagers ayant subi ces désagréments indépendants de sa volonté. Elle rappelle également que la sécurité reste sa priorité absolue."

