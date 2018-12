▶️Un gilet jaune réunionnais dans le New York Times

La presse internationale s'intéresse de près au mouvement des gilets jaunes qui frappe notre pays depuis le mois de novembre. Et c'est sur le site internet de l'un des plus prestigieux journaux américains, que l'on peut apercevoir La Réunion l'espace de quelques secondes.



Dans ce reportage du New York Times intitulé "What sparkled the "yellow vests" protest ? " (Qu'est-ce qui a provoqué le mouvement des gilets jaunes ? ) publié ce matin, une interview d'un gilet jaune pays , Jean-Jaques Pierre à 1min00, vient illustrer l'étendue du mouvement sur le territoire français.