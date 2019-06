A la Une ... ▶️Un buste de Toussaint Louverture, grande figure de l'anticolonialisme, inauguré à St-André

Ce vendredi 7 juin à 9h s'est tenue à Saint André l’inauguration du buste de Toussaint Louverture. Célèbre personnage historique, homme politique français descendant d’esclave, il est l'une des figures de l’anti-colonialisme.



Cette inauguration s'est tenue au Jardin de la Mémoire, lors du Colloque internationale Toussaint Louverture 2019, dans le cadre du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage.



Toussaint Louverture est un des forts symboles historiques de l'émancipation des noirs. Il né au Cap Haïtien en 1743 et meurt en 1803 au Château de Joux, dans le Doubs.



À son époque, Toussaint Louverture était considéré comme un frein aux plans de Napoléon Ier à Saint Domingue, qui est à l'époque une colonie française. Napoléon souhaitait développer la Louisiane, qui revenait de droit à la France, et comptait utiliser Saint-Domingue comme un pied à terre. Mais Toussaint Louverture, qui était gouverneur général de la colonie, entreprend le commerce avec les États-Unis. Il tente également de faire passer plusieurs réformes en faveurs des populations locales.



Napoléon prend ces actes comme une rébellion et décide d''y envoyer 20 000 hommes pour reprendre le pouvoir des mains de Toussaint, dont le régime progressiste ne lui convenait pas. Après trois mois de lutte, il est trahi par ses officiers et dépose les armes face à l'opposition. Il est alors capturé et déporté en France où il décède lors d'un hiver rude dans le Doubs.



Il ne sera considéré comme un héros national à Haïti qu'après sa mort. Il ne verra pas l'aboutissement de son engagement, puisque son pays natal est déclaré indépendant en 1804 après la révolution haïtienne.



Ce personnage restera tout de même un des incontournables du mouvement anticolonialiste, et une grande source d'inspiration pour des militants, écrivains, politiciens et penseurs des siècles suivants.



"Nous avons à voir tous les grands combattants de la liberté"



Comme l'explique l'historien réunionnais Prosper Eve, également président de l'Association historique Internationale de l'Océan Indien (AHIOI), Toussaint Louverture "fait partie de toutes les grandes figures qui ont conduit à l'abolition". "Nous ne devons pas nous arrêter qu'à la révolution de 1848. Nous avons à voir tous les grands combattants de la liberté (...) Dès lors que c'est une figure majeure de l'histoire, il faut que les Réunionnais se l'approprient mais avec toutes les autres figures comme Alphonse de Lamartine et Victor Schoelcher", insiste le spécialiste de l'histoire de l'esclavage à Bourbon. Le buste a été réalisé par le sculpteur réunionnais Nelson Boyer.

