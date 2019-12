A la Une .. ▶️Tsunami: 15 ans après, l’Indonésie toujours marquée par la catastrophe En 2004, l’Indonésie et la Thaïlande étaient frappées par un gigantesque tsunami qui a fait plus de 220.000 victimes. 15 ans plus tard, des centaines de corps n’ont toujours pas été identifiés et le deuil reste impossible pour de nombreuses familles. La gigantesque vague était arrivée jusqu’à nos côtes où, bien que grandement affaiblie, elle avait causé des dégâts matériels.

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 fait trembler les fonds marins au large de Sumatra, et provoque un gigantesque tsunami dans le nord de l’Océan Indien.



La vague est estimée à une trentaine de mètres de haut, lorsqu’elle s’écrase sur les côtes indonésiennes, thaïlandaises, sri-lankaises et indiennes. Ce mur d’eau salée emporte avec lui plus de 250.000 victimes.



De par sa proximité avec le lieu du séisme, l’Indonésie est le pays le plus violemment touché par la catastrophe, avec 170.000 disparus et 500.000 personnes à la rue après la destruction de leur habitation. La vague y a détruit en quelques secondes des villes entières.



15 ans plus tard, de nombreuses victimes n’ont jamais été retrouvées, probablement emportées par les eaux. D’autres sont toujours dans l’attente d’être identifiées, alors que de nombreuses familles ne savent toujours pas ce qui est arrivé à leurs proches disparus.



La vague traversera tout l’Océan Indien pour arriver jusqu’à La Réunion grandement affaiblie. Plusieurs bateaux seront quand même détruits dans les ports de Sainte-Marie et de Saint-Gilles.

Charlotte Molina Lu 663 fois







