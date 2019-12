▶️Syndicat Alliance Police: Zéro PV, zéro contravention !

Comme l'explique Idriss Rangassamy, secrétaire départemental du Syndicat Alliance Police, un appel au black-out total a été lancé dans tous les commissariats, c'est à dire : "Zéro PV, zéro contravention, sortir uniquement pour les appels d'urgence pour assurer notre travail républicain".



Cette action de grève des policiers a été lancée, car le gouvernement, par la réforme du régime des retraites, souhaite remettre en cause le statut spécial des policiers du ministère de l'Intérieur : "On cotise, on surcotise pour ce régime spécial donc nous voulons le préserver" indique-t-il. Pour autant, les gendarmes ne seraient pas concernés pas cette mesure, dénonce Idriss Rangassamy, alors qu'ils font aussi partie du même ministère.



Le secrétaire départemental du Syndicat Alliance Police indique également que si le mouvement devait se prolonger dans le temps, le syndicat suivra cette décision. La perte pour les agents avec le nouveau système universel serait de 200€ par rapport au régime actuel.