A la Une . ▶️St-Paul: Les braqueurs du super U identifiés et écroués Le 3 août 2017, le Super U de St-Paul était la cible d'un violent braquage à main armée. Les individus encagoulés et armés d'un fusil à pompe avaient attendu la fermeture afin de surprendre le directeur du magasin et la cheffe de caisse pour dérober la recette de la journée. Les deux principaux protagonistes étaient déférés aujourd'hui et placés en détention provisoire, bien que purgeant déjà plusieurs peines de prison.

Le vigile du magasin, qui aura tenté de s'interposer lorsque les intrus ont fait irruption dans le supermarché, sera blessé par trois coups de feu d'une arme de chasse de calibre 12. Il est touché au torse, à la jambe et au bras. Les deux braqueurs parviennent alors à s'échapper avec l'aide d'un troisième individu.



Un butin de 150 000€



A cette même époque, alors que l'ouest de l'île est en proie à une série de braquages, la section de recherche de la gendarmerie met les pièces du puzzle bout à bout et parvient, grâce aux écoutes téléphoniques, à relier Anthony Robert et Ludovic Fontaine déjà mis en examen pour les braquages de la station Total des Tamarins, les Trois brasseurs de St-Paul, St-Pierre et Ste-Marie, Weldom de St-Paul et St-Leu ainsi que l'Hyper Jardin de St-Paul pour un montant total estimé à 150 000€.



Extraits de leur cellule et placés en garde à vue, les deux hommes finissent par avouer leur implication pour le braquage du Super U et balancent le troisième complice, Charles Latchimy, qui leur avait permis de s'échapper comme le rapporte Le Quotidien.



Présenté cet après midi devant le juge des libertés et de la détention, Anthony Robert a été placé en détention provisoire, bien que purgeant déjà plusieurs peines de prison, tout comme Ludovic Fontaine. Il serait l'auteur présumé des coups de feu sur le vigile et a de ce fait été mis en examen pour vol avec arme et tentative de meurtre. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.



Son complice a lui aussi été mis en examen pour vol à main armée. C'est lui qui a donné aux enquêteurs le nom de leur chauffeur présumé.



Mais malgré les aveux de Ludovic Fontaine, Charles Latchimy nie s'être trouvé sur les lieux au moment des faits et rejette tout lien avec les deux protagonistes. Âgé de 45 ans, Il fait lui aussi déjà l'objet d'un mandat de dépôt dans une autre affaire. Il a également été placé en détention provisoire.

"Les comportements des individus changent une fois que les poches sont pleines"



Les auteurs ayant été présentés devant la justice, le procureur de la République revient sur cette affaire qui a ému La Réunion : « Des vols à main armée, il y en a de temps en temps, mais heureusement il est rarissime que les auteurs utilisent leurs armes » explique Éric Tuffery.



Suite au braquage du Super U, les gendarmes ont dû effectuer un long travail de recherche pour déterminer les profils particuliers des individus qui pouvaient commettre ce type de faits, "parce que tout le monde ne tire pas sur les victimes d'un cambriolage" indique le procureur.



Et c'est d'abord un changement d'attitude chez un suspect en particulier qui a éveillé les soupçons des enquêteurs : "les comportements des individus changent une fois que les poches sont pleines" explique le colonel Michel, commandant de la section de recherches de gendarmerie.

