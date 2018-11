▶️St-Louis: Majorité et opposition se déchirent sur la baisse des subventions

Le conseil municipal de ce lundi soir à St-Louis s’est une nouvelle fois déroulé dans une ambiance tendue voire houleuse. Majorité et opposition se déchirent sur la baisse des subventions. Parents, jeunes licenciés, encadrants et dirigeants de l’AS St-Louisienne ont manifesté leur colère face la baisse des subventions accordées aux associations . "Nous n’allons pas favoriser une association plutôt qu’une autre et céder à la pression de l’opposition et de l’AS St-Lousienne", lance Patrick Malet. Car c’est dans une salle comble, sous les huées et chants des enfants entrainés par les manifestants, que le conseil s’est tenu tant bien que mal. "De la démagogie de l’opposition", martèle l’édile qui a plusieurs fois fait appel à la police municipale pour tenter de ramener l’ordre.L’opposition a fustigé l’adoption de la décision modificative au budget primitif 2018 relevant " de choix politiques", rappelle Philippe Rangama du PEUP alors que Jean Piot et Juliana M’Doihoma soulignent "l'ampleur du mouvement de contestation publique" ou "l’absence de politique de développement sportif à la hauteur des enjeux".Patrick Malet n’entend pas céder et argue de l’équilibre budgétaire et des dépenses à prendre en compte après les intempéries. Pour autant, "nous nous engageons à adopter, dès que cela sera possible, les subventions au titre de l’année 2018 pour le plus grand nombre possible d’associations" , rappelle-t-il.