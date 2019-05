▶️St-Denis : Tolérance zéro pour ceux qui salissent la ville

La commune de Saint-Denis veut s’attaquer directement à "ceux qui n’ont aucune honte à salir le chef-lieu et prennent Saint-Denis pour une poubelle à ciel ouvert". Face aux ras-le-bol de ses habitants, consternés par ces comportements, c’est désormais une tolérance zéro qui sera appliquée.



L’objectif est de parvenir à verbaliser les auteurs d’atteintes à l’environnement et à la propreté. Aux côtés de la police municipale, Gilbert Annette annonce l'installation de cinq caméras mobiles cachées qui filment également la nuit. Elles seront installées sur les sites les plus concernés, comme aux alentours des petits commerces avec lesquels la ville compte travailler.



D’autant que la ville de Saint-Denis déploie de nombreux moyens pour préserver l’environnement des Dionysiens : 150 agents travaillent sur le terrain pour nettoyer et lutter contre les gites larvaires; et près de 30 millions d’euros sont investis chaque année dans ce secteur. Des moyens qui ne peuvent suffire seuls si les comportements des individus ne changent pas.



Entre 35 et 2000 euros d'amendes



Les infractions : non respect des jours de collecte, dépôt sauvage sur la voie publique, dépôt qui entrave la libre circulation publique, dépôt en flagrant délit à l’aide d’un véhicule ou abandon d’épave de véhicule, stationnement abusif d’un véhicule, atteinte à la propreté des voies et espaces publiques. Les amendes iront de 35 à 2000 euros.



Les verbalisations risquent d'être nombreuses si le maire dit vrai: sur 60.009 foyers à Saint-Denis, ceux qui salissent la ville sont au nombre d'environ 3000, soit 5%.