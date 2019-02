▶️Somin volkan : Le plateau du Nez de Boeuf désormais accessible aux personnes à mobilité réduite

Profiter du panorama sur la Rivière des Remparts, du bon air frais au milieu des espèces endémiques et apprécier un bon repas…Des plaisirs désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) sur l’aire d’accueil du Plateau du Nez de Boeuf, sur la route du volcan.



L’espace, un des plus fréquentés dans le secteur, a été aménagé pour répondre à la demande des locaux et des touristes. Un cheminement PMR de 860 mètres, le plus grand de l'île, des kiosques équipés, une table de lecture du paysage et un boulodrome ont ainsi été réalisés. "Un beau projet", s’est enthousiasmée ce mardi Marilyse, encadrante du Foyer d'Accueil Occupationnel (FAO) de St-Pierre.



Cette nouvelle offre de pique-nique et de découverte en milieu naturel a été repensée dans le cadre du schéma d’interprétation de la route du Volcan, réalisée en collaboration entre l’ONF, le Conseil Départemental et le Parc National. Montant de l’opération: 422 500 euros financés à 75 % par l’Europe, le restant par le Département. "Le concept n’est pas seulement de rouler pour aller jusqu’au volcan, c’est aussi une expérience", s’est réjouie Claudette Grondin, élue en charge de l’environnement.



Avec notamment Bélouve, l’Anse des Cascades, le Maïdo et la Fenêtre des Makes, 16 sites touristiques et naturels de La Réunion sont aujourd'hui accessibles aux personnes porteuses de handicap. L’enjeu a également été de "mieux accueillir tout en préservant" , précise Sylvain Léonard, directeur régional de l’ONF en charge des travaux. " Accueillir le public étant une responsabilité sociale, un des piliers de l’Office".



A noter qu’aucune poubelle n’a été installée sur le site, l’ONF poursuit son programme de sensibilisation alors "ramenons nos déchets à la maison pour garder notre forêt propre".