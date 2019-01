▶️Pour les agriculteurs d'UPNA, le gouvernement "a voulu jouer au père Noël"

Une vingtaine d'agriculteurs étaient réunis devant la préfecture ce jeudi afin de déposer une motion. À l'initiative d'UPNA (Unis pour nos agriculteurs), les agriculteurs ont décidé d'agir, suite à l'annonce du plan d'urgence pour l'agriculture et de l'enveloppe de 70,31 millions d'euros pour relancer la filière locale.



"On nous a dit qu'on recevrait les formulaires d'indemnisations chez nous avant la fin de l'année. Aujourd'hui on est le 3 janvier et il ne sont toujours pas arrivés, donc le processus n'est pas encore lancé !" regrette Jean Patrice Pounoussamy, président du l'UPNA.



D'après l'association, seulement 27 millions d'euros sur les 70 annoncés sont destinés à l'indemnisation des agriculteurs pour palier les pertes directes liées aux intempéries de 2018. "Le reste c'est pour les investissements, mais comment investir si on a pas d'argent ?" demande le président d'UPNA.



"L'agriculteur aujourd'hui a besoin de trésorerie pour pouvoir préparer 2019 au plus vite. Sans ça, il aura du mal et ce sera encore une année difficile! explique Jean Patrice Pounoussamy.



C'est le cas de Yannick Bénard, cet agriculteur de Saint-Joseph, qui a perdu près de 4000 tonnes de cannes à cause des cyclones. "J'ai un vrai trou dans ma trésorerie, et c'est difficile d'acheter les engrais et tout ce dont j'ai besoin pour recommencer à planter", explique-t-il.



Alors que les aides se font attendre, l'UPNA dénonce également la ponction d'un trop perçu d'une aide antérieure sur les revenus des agriculteurs, les mettant encore plus en difficulté.



L'association demande ainsi à la préfecture de verser les indemnités des agriculteurs avant le 31 janvier, sans quoi de nouvelles actions seront menées.