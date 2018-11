▶️Pénurie de gaz : J-H. Ratenon demande des explications au Préfet

Pour Jean-Hugues Ratenon, pas de mystère, la pénurie de gaz qui frappe notre île relève de la volonté du Préfet de La Réunion. C’est ce qu’explique le député dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il se serait renseigné auprès de la SRPP qui lui aurait elle-même assuré que c’est bien la préfecture qui donne les orientations pour le gaz et le carburant.



Jean-Hugues Ratenon dénonce ainsi une stratégie volontaire de la préfecture, visant selon lui à diviser la population et à affaiblir le mouvement des gilets jaunes : "La stratégie du Préfet de La Réunion c’est que les Réunionnais se retournent contre les Réunionnais."



Le député a demandé à être reçu à la préfecture à 15H30 pour demander des explications directement au préfet. Pour pourrez suivre cette rencontre sur zinfos974.com et notre page Facebook "Zinfos974".