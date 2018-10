A la Une . ▶️Opposants et pro carrière des Lataniers manifestent devant la mairie de La Possession

"Une manipulation de l'opinion publique". C'est ce que dénoncent les personnes mobilisées devant la mairie de La Possession ce lundi après-midi, jour de conseil municipal. L'affaire qui fait grincer des dents : le vote de la concession de marché pour l'exploitation de la carrière des Lataniers au groupement GTOI-SBTPC-VINCI Construction Terrassement, qui devrait procéder à l’extraction de 2,5 millions de tonnes de roches massives.



"C'est volontairement que Madame le Maire a fixé ce Conseil un lundi de rentrée et en plein après-midi, car c'est très difficile de mobiliser en masse avec un tel horaire… Et c'est honteux", se scandalise le collectif Lataniers Nout Ker d'Vie.



"En pleine enquête publique sur la révision du PLU, ce conseil municipal ainsi que le flyer qui vient d'être distribué par la mairie dans les boîtes aux lettres, lancent un message fort de Madame le Maire aux Possessionnais : 'rien à faire de vos avis!", reproche Stéphanie Gigan, la présidente du collectif. Appelant les citoyens à participer à cette enquête publique ouverte jusqu'au 6 novembre, elle pointe du doigt plusieurs "mensonges".



"Il fait croire que la carrière servira uniquement pour la NRL et durera 2,5 ans"



"Le flyer fait croire que la carrière financera l’aménagement du front de mer alors que l’avenant 2 à la convention mairie-Région est très clair sur le sujet : la carrière financera UNIQUEMENT la voie de liaison entre le futur centre-ville et Camp Magloire", avance-t-elle. Autre "manipulation" décriée : "Il fait croire que la carrière servira uniquement pour la NRL et durera 2,5 ans, mais l’exploitation pourra être prolongée pour approvisionner tous les grands chantiers de l'île, c'est écrit noir sur blanc dans la révision du PLU".



Même mécontentement du côté du mouvement Pour La Possession De Demain, composé d'anciens conseillers municipaux : "Après s’être fait élire en s’opposant à l’exploitation de la carrière, après s’être donnée en spectacle en novembre 2014, devant appareils photos et cameras, en s’en prenant – à juste titre – avec véhémence à des terrassiers qui s’apprêtaient à fournir des andains aux digues du viaduc, là voilà disposée à demander à la représentation communale largement soumise à son joug de voter la concession de marché au groupement GTOI-SBTPC-VINCI Construction Terrassement au terme d’une confrontation contre NGE Contracting et selon 4 critères non pondérés... et plus rémunérateur de 1,62 M€ pour NGEC !".



De son côté, la municipalité justifie son choix par la nécessité de mettre en place une bretelle de liaison pour éviter "la pollution, le stress, l'asphyxie et la perte de temps" et promet des aménagements responsables et durables après la remise en état du site, "plue-value d'une ville dynamique, de bien-être et de nature".



Peu après le début de la première manifestation, des pro carrières sont venus à leur tour se faire entendre devant l'hôtel de ville.

