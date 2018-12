▶️Olivier Noblecourt est arrivé à La Réunion

Le programme d’Olivier Noblecourt à La Réunion ce vendredi:

Le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Olivier Noblecourt, est arrivé ce vendredi à La Réunion pour une série de rencontres avec les acteurs de la solidarité. Il abordera avec eux les premières pistes de réflexion pour faire diminuer le coût de la vie dans l'île.Le déplacement d’Olivier Noblecourt a pour objet d'assurer la mise en œuvre des annonces et des engagements de la ministre des Outre-Mer Annick Girardin les 29 et 30 novembre derniers Le délégué interministériel a souhaité travailler avec des acteurs du territoire afin de définir une démarche participative, associant les habitants, les acteurs de la lutte contre la pauvreté et les institutions, l'objectif étant que les mesures gouvernementales répondent au plus près aux attentes des Réunionnais.Cette démarche participative s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une conférence régionale des acteurs, programmée en février prochain. Cette conférence, temps fort de mobilisation et d'échanges, permettra de définir une feuille de route partagée par tous pour La Réunion.9h30: Arrivée à l'aéroport Roland Garros, Saint-Denis10h15: Rencontre avec le président du conseil régional11h15 Comité de pilotage avec les acteurs institutionnels et les opérateurs13h30: Échanges avec le conseil départemental dans le cadre de la contractualisation15h00: Réunion technique préparatoire à la conférence régionale des acteurs17h30: Point presse à l'Université de La Réunion19h00: Invité du journal télévisé de Réunion La 1ère