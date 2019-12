▶️Maison Delacour : La passion du chocolat de père en fils

Dans la famille Delacour, la tradition se perpétue de père en fils depuis la fin du XIXe siècle. Arrivés à la Réunion il y a 20 ans, ils ont ouvert la Maison du Macaron qui a connu un franc succès. Ils ouvrent alors trois magasins qu'ils revendront par la suite. Édith et Patrick, qui aiment les challenges, décident alors de reprendre le Coin Gourmand au Tampon. Une fois encore c'est un franc succès. Toujours en quête de nouveauté, ils revendent et décident de se lancer un nouveau défi.



Il y a un an et demi, ils ouvrent un concept salon de thé et chocolaterie. Un espace dédié à la pâtisserie, notamment composé de nombreuses déclinaisons de cookies au chocolat, et juste à côté, un espace entièrement dédié au chocolat. Avec une grande salle et une terrasse extérieure, ils proposent également des salades composées accompagnées de thés glacés déclinés en de nombreuses saveurs, le tout fait maison.



Chez les Delacour, on ne plaisante pas avec la qualité du produit. Qu'importe le prix, Patrick, notre maître chocolatier - pâtissier depuis 38 ans - exige que son cahier des charges soit respecté afin d'offrir un produit de grande finesse à ses clients avec qui il partage cette passion du chocolat. Très attentif et à l'écoute, il n'hésite pas à changer une recette en fonction de l'avis de ses clients.



Pour autant, il n'est pas question non plus de tout garder secrètement. En effet, la maison Delacour propose des ateliers chocolat pour les plus gourmands dans son laboratoire. Elle déplace également ses ateliers dans les services hospitaliers afin d'apporter de la douceur aux enfants malades.



Cette année, Édith et Patrick Delacour nous dévoilent en avant-première leur création spéciale Noël. Ils ont décidé de mettre à l'honneur la papillote de chocolat, avec une déclinaison de huit parfums aux saveurs de l'île de la Réunion, notamment la dakatine. La maison Delacour est située à l'Etang-Salé les Hauts.