La grande Une ▶️Lit de rivière dévié: Les sinistrés du Chemin Niobé comptent désormais sur la justice Nadine et Serge se souviendront toute leur vie des épisodes de fortes pluies survenues en début d’année. L’eau qui s’écoulait auparavant dans un bras de ravine s’est déversée dans leur jardin, inondant leur maison sur plus d’un mètre de hauteur. La cause de cette catastrophe : le lit d’une ravine qui a été comblé en amont du chemin Niobé. Alertée, la mairie a décidé de lancer une procédure devant la justice.

"L’eau a toujours un peu coulé à cet endroit mais jamais comme ça". Les fortes pluies de ce début d’année ont causé d’importants dégâts. L’eau a dévalé les pentes, créant ses propres chemins. Le Chemin Niobé à la Ravine des Cabris n’y a pas échappé. L’eau s’est engouffrée dans de nombreuses maisons.



Les riverains en colère se sont alors adressés à la mairie qui a constaté, accompagnée d’un huissier et d’un expert, que le lit du bras de la ravine Trois Mares avait été dévié en amont pour protéger d’autres habitations. Une assignation en référé d'urgence a été lancée par la mairie.



Nadine et Serge, malgré des dégâts estimés à 50.000 euros, ont eux décidé "d’aller de l’avant" après cet évènement traumatisant. Ils espèrent que les travaux seront rapidement réalisés, avant la prochaine saison des pluies. PB Lu 154 fois