▶️Les héros du quotidien médaillés par le préfet

Le préfet de la Réunion, Amaury de Saint-Quentin, a procédé ce vendredi à la remise de médailles pour acte de courage et de dévouement ainsi que des médailles de la sécurité intérieure aux gendarmes, policiers, pompiers, qui ont contribué, par leurs actions spontanées, à se porter au secours de leur prochain.



À cette occasion, policiers et gendarmes ont été décorés pour des actes de bravoure, mais aussi des agents du service public n'ayant pas hésiter à prendre des risques dans des conditions particulières comme les agents d'EDF.



Les rencontres de la sécurité, qui se déroulent annuellement du 10 au 13 octobre 2018, est un temps fort qui permet de nouer un dialogue entre les acteurs de la sécurité et la population. À cette occasion, policiers, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière et associations de sécurité civile vont à la rencontre du plus grand nombre pour mettre en lumière leurs actions du quotidien, qu'il s'agisse de prévention ou d'interventions.



Plus d’une dizaine d’évènements ont eu lieu à La Réunion au cours de la semaine. Ils ont été déclinés dans les quatre arrondissements en direction des lycéens, des piétons et automobilistes, des militaires du régiment de service militaire adapté et du grand public.