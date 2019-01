▶️Les gilets jaunes planchent sur la composition du Conseil consultatif citoyen

Il s’agit de l’une des étapes préparatoires à l’installation du Conseil consultatif citoyen. Le Conseil régional organise ce samedi des ateliers aux quatre coins de l’île, à l’issue desquels les contours de la future assemblée citoyenne doivent se dessiner.A Saint-Denis, cette réunion a lieu au lycée Nord de Sainte-Clotilde, dans une salle en amphi pouvant accueillir plus d’une centaine de personnes. Ailleurs dans l’île, le même type d’atelier se tient au Conservatoire à Rayonnement Régional à Saint-Benoit, au Campus Pro de l’Océan Indien à Saint-Pierre et au Conservatoire à Rayonnement Régional à Saint-Paul. L’objectif de la journée de travail , à laquelle nombre de groupes de gilets jaunes ont décidé de participer puisque la participation citoyenne à la prise de décision politique faisait partie de leurs revendications de novembre, est de "dégager des représentants qui pourront siéger dans ce conseil consultatif", selon Jack Gauthier, conseiller régional délégué à l’adaptation de l’application de la loi.Le 19 janvier, dans l’ouest, les gilets jaunes des différentes délégations vont se rassembler pour adopter une ligne commune qui sera communiquée sous forme de compte-rendu à la Région, le 26 janvier.A l’issue de cette nouvelle étape, le conseil consultatif pourra être mis en route. A l’heure actuelle, sa composition devrait être de 48 membres, soit deux représentants pour chacune des 24 communes. La parité sera respectée. Le binôme sera constitué d’un homme et d’une femme."C’est pour moi le Réveil de la conscience collective critique d’un certain nombre de Réunionnais, et donc c’est une chose très positive. Maintenant, une fois que l’on dit que les choses ne vont pas bien et qu’on veut les améliorer, il faut dire comment on apporte cette amélioration", affirme Jack Gauthier, interrogé par Régis Labrousse :